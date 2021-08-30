Дни якутского кино пройдут во время ВЭФ во Владивостоке

Дни якутского кино представят в Приморье в рамках культурной программы Республики Саха (Якутия) во время Восточного экономического форума. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, фильмы одного их самых колоритных и загадочных регионов России покажут в период с 1 по 3 сентября.

В оргкомитете мероприятия подчеркивают, якутский кинематограф занимает третье место в России по уровню производства кинопродукции после Москвы и Санкт-Петербурга. В республике создается по 8-10 кинокартин в год, только за последние 10 лет выпущено 95 полнометражных художественных фильмов различных жанров.

31 августа в 18:00 в Приморской краевой публичной библиотеке имени Горького состоится встреча, посвященная якутскому кино, с режиссером Никитой Аржаковым и председателем Союза кинематографистов Республики Саха, художественным руководителем кинокомпании «Сахафильм» Алексеем Романовым.

С 1 по 3 сентября в кинотеатре «Уссури» во Владивостоке пройдут кинопоказы. Так, 1 сентября покажут исторический фильм «Тыгын Дархан», 2 сентября – комедии «Поспешивший» и «Агент Мамбо», 3 сентября – мелодраму «Потанцуй со мной» и военную драму «Рядовой Чээрин».

Все фильмы программы «Дни якутского кино» будут показаны бесплатно, при условии предварительной брони места в кассе кинотеатра «Уссури».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]