Минтруд предложил резко увеличить минимальный размер пенсии
Минтруд предложил проработать возможность резкого увеличения минимального размера пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются гражданину не сразу все, а ежемесячно и пожизненно. Негосударственные пенсионные фонды, которые опасаются резкого оттока средств в результате увеличения объема единовременных выплат, выступили против. Эксперты считают, что увеличение планки необходимо, потому что сейчас ежемесячные выплаты накопительной пенсии столь малы, что почти не влияют на бюджет граждан, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Ъ».
Минтруд попросил Пенсионный фонд России (ПФР) «проработать» совместно с участниками рынка возможность изменения условий для единовременной выплаты пенсионных накоплений. В частности, предлагается их осуществлять в случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ). Это следует из письма, направленного министерством в ПРФ (с ним ознакомился “Ъ”, в пенсионных СРО подтвердили консультации).
Сейчас пожизненная накопительная пенсия выплачивается гражданам, у которых на счете скопилось достаточно средств, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5% по отношению к размеру совокупных пенсионных выплат. Если объем накоплений не достиг этого уровня, они выдаются единовременно.
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