Должность «позволила» жительнице Хасанского района провести спецоперацию

В Приморье перед судом предстанет бухгалтер организации за совершение мошенничества, сообщают «Вести:Приморье».

Следственным отделом ОМВД России по Хасанскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 56-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), отметили в пресс-службе ОМВД России по Хасанскому району.

По данным следствия, за то время, пока обвиняемая числилась бухгалтером одной из управляющих компаний Хасанского района, она без ведома учредителя присвоила себе часть денежных средств организации. Имея доступ к банковским счетам компании и электронной подписи учредителя, женщина больше года перечисляла себе на счет заработную плату, завышенную в несколько раз. Таким образом, злоупотребляя своими должностными полномочиями, злоумышленница незаконно присвоила себе денежные средства на общую сумму более 250 тысяч рублей.

На период предварительного следствия в отношении подозреваемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящий момент собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем материалы уголовного дела направлены в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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