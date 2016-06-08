«Бензина нет, от слова совсем»: водители Владивостока не могут заправить свои авто

Постоянный подписчик «Вести:Приморье» рассказал редакции, что, объехав несколько заправок, он не смог заправить машину. Судя по фото, нет никакого, ни 98, на 95, ни 92. Повезло лишь тем, кто заправляется дизельным топливом.

«Бензина просто нет. От слова вообще нет», говорит Виталий.

Мужчина думает, что на какое-то время, скорее всего, придется остаться без машины. Хотя, поясняет автор фото, хочется верить, что это просто связано с погодными условиями и на складах топливо все же есть. Остается только набраться терпения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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