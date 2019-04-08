«Стоял в замешательстве»: увиденное на парковке поразило жителя Владивостока

О ситуации, с которой столкнулся на автостоянке, рассказал постоянный подписчик whatsapp «Вести:Приморье».

Мужчина рассказал, придя на стоянку автомашин на улице Нейбута, был поражен тому, что увидел. На стоянке лежал перевернутый автомобиль. Многие, кто утром пришел за своими машинами, задерживая свой взгляд на «перевертыше», задавались вопросом, как так водитель смог «припарковаться» в обход «главного входа».

Оказалось, все довольно банально, очевидцы утверждают, за рулем автомобиля была женщина, вероятно, дама не справилась с управлением и слетела с косогора. Машина, как рассказывает подписчик, лежит в таком положении уже несколько дней. Достать ее и поставить на колеса, скорее всего, будет затруднительно и дороговато. Нужен большой подъемный кран.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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