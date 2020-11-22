«Дорогой» замес устроили водители нескольких авто во Владивостоке
Во Владивостоке в районе Океанского проспекта, 76 произошла авария, сообщают «Вести:Приморье».
В ДТП столкнулись три автомобиля. Водитель Toyota Surf догнал автомобиль Subaru Forester. От сильного удара Forester отлетел в Volkswagen.
В комментариях предположили, всему виной стало несоблюдение скоростного режима.
«Лёд, а народ летит выпучив глаза, со словами у меня вд», «Приходите в себя, переключайтесь в реалии после осени!!! Уже зима и тормозной путь наших авто не такой как был на летней резине по сезону!», «если есть лишнее бабло можно хоть в режим GTA переключиться а если есть голова на плечах не только для того, чтоб кепку носить тогда нужно в зимний сезон переключиться посрочнее», отметили пользователи инстаграм-аккаунта.
Детали аварии уточняются.
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