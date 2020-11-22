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«Дорогой» замес устроили водители нескольких авто во Владивостоке

«Дорогой» замес устроили водители нескольких авто во Владивостоке

Источник фото: @AK_VDK

Во Владивостоке в районе Океанского проспекта, 76 произошла авария, сообщают «Вести:Приморье». 

В ДТП столкнулись три автомобиля. Водитель Toyota Surf догнал автомобиль Subaru Forester. От сильного удара Forester отлетел в Volkswagen.

В комментариях предположили, всему виной стало несоблюдение скоростного режима.

«Лёд, а народ летит выпучив глаза, со словами у меня вд», «Приходите в себя, переключайтесь в реалии после осени!!! Уже зима и тормозной путь наших авто не такой как был на летней резине по сезону!», «если есть лишнее бабло можно хоть в режим GTA переключиться а если есть голова на плечах не только для того, чтоб кепку носить тогда нужно в зимний сезон переключиться посрочнее», отметили пользователи инстаграм-аккаунта.

Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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Комментарии: 1

  1. водитель любитель от 22.11.2020 17:37
    перед светофором на подъемчике на подъезде к кольцу первой речки ,видел это дтп -видимо невнимательность водителей

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