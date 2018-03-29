Оперуполномоченный УМВД избил двух жительниц Владивостока
Прокуратура Советского района г. Владивостока утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений - умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба и угроза убийством, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По версии органа предварительного расследования, в ноябре 2019 года фигурант спровоцировал конфликт с двумя потерпевшими (матерью и дочерью), использовав незначительный повод.
Он нанес дочери два удара по голове и толкнул ее, после чего толкнул мать в спину, отчего она упала на асфальт, затем нанес ей удары по спине и голове. Выкрутив суставы пальцев дочери, чтобы та разжала руку, причинив ей физическую боль, забрал ее мобильный телефон, чтобы она не снимала на него происходящее.
Мужчина с силой бросил мобильный телефон об асфальт, который получил механические повреждения, причинив потерпевшей значительный ущерб в размере более 12 тыс. рублей.
Кроме того, после совершенных противоправных действий высказал угрозу убийством дочери.
Обвиняемый проходит службу в должности оперуполномоченного УМВД России по Приморскому краю.
В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
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