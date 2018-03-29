Оперуполномоченный УМВД избил двух жительниц Владивостока

Прокуратура Советского района г. Владивостока утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений - умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба и угроза убийством, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии органа предварительного расследования, в ноябре 2019 года фигурант спровоцировал конфликт с двумя потерпевшими (матерью и дочерью), использовав незначительный повод.

Он нанес дочери два удара по голове и толкнул ее, после чего толкнул мать в спину, отчего она упала на асфальт, затем нанес ей удары по спине и голове. Выкрутив суставы пальцев дочери, чтобы та разжала руку, причинив ей физическую боль, забрал ее мобильный телефон, чтобы она не снимала на него происходящее.

Мужчина с силой бросил мобильный телефон об асфальт, который получил механические повреждения, причинив потерпевшей значительный ущерб в размере более 12 тыс. рублей.

Кроме того, после совершенных противоправных действий высказал угрозу убийством дочери.

Обвиняемый проходит службу в должности оперуполномоченного УМВД России по Приморскому краю.

В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru