Новости Общество

Вчера, 22:06
 

Из-за девятилетней дочери житель Владивостока может сесть в тюрьму на 2 года

Из-за девятилетней дочери житель Владивостока может сесть в тюрьму на 2 года

Фото: vesti.kg


Злостный неплательщик алиментов стал фигурантом уголовного дела, — сообщают «Вести: Приморье» по данным прокуратуры края.

Прокурором Советского района г. Владивостока утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

По версии органа предварительного расследования, в октябре 2015 г. на фигуранта по решению суда возложена обязанность по уплате алиментов на содержание несовершеннолетней дочери, 2010 г.р.

Зная о решении суда, вступившим в законную силу, мужчина умышленно уклонялся от уплаты алиментов, за что был подвергнут административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ с назначением обязательных работ в виде 60 часов.

Однако к выполнению обязательных работ фигурант так и не приступил, продолжая не исполнять обязанность по уплате алиментов, в связи с чем у него образовалась задолженность в размере почти 195 тыс. рублей.    

В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

За содеянное обвиняемому грозит наказание до 2 лет лишения свободы.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести