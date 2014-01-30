Из-за девятилетней дочери житель Владивостока может сесть в тюрьму на 2 года





Злостный неплательщик алиментов стал фигурантом уголовного дела, — сообщают «Вести: Приморье» по данным прокуратуры края.

Прокурором Советского района г. Владивостока утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

По версии органа предварительного расследования, в октябре 2015 г. на фигуранта по решению суда возложена обязанность по уплате алиментов на содержание несовершеннолетней дочери, 2010 г.р.

Зная о решении суда, вступившим в законную силу, мужчина умышленно уклонялся от уплаты алиментов, за что был подвергнут административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ с назначением обязательных работ в виде 60 часов.

Однако к выполнению обязательных работ фигурант так и не приступил, продолжая не исполнять обязанность по уплате алиментов, в связи с чем у него образовалась задолженность в размере почти 195 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

За содеянное обвиняемому грозит наказание до 2 лет лишения свободы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]