Приморец задолжал ребенку более 1 млн рублей
Вынесен приговор местному жителю, умышленно уклонявшемуся от уплаты алиментов на содержание своего ребенка, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру края.
Первомайским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).
Как установлено в судебном заседании, в апреле 2015 по решению суда на фигуранта возложена обязанность по уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего сына, 2014 г.р.
Зная о решении суда, вступившим в законную силу, он умышленно уклонялся от уплаты алиментов, за что был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.
Несмотря на это, мужчина продолжил игнорировать возложенные на него обязательства, не оказывая ребенку материальную помощь. В результате чего с августа 2018 г. по октябрь 2019 г. у него образовалась задолженность по уплате алиментов на общую сумму более 98 тыс. рублей.
Общий размер задолженности за весь период неисполнения фигурантом своих обязательств составил более 1 млн. рублей.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступного деяния, суд назначил ему за содеянное (применив положения ст. 73 УК РФ) 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 года.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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