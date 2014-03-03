Компания «Владлинк» продолжает круглосуточные восстановительные работы

Уже шестой день все технические специалисты компании «Владлинк» задействованы в устранении аварий. На текущий момент связь восстановлена в 2500 домов, сообщают «Вести:Приморье».

В результате циклона, обрушившегося на Приморский край в середине прошлой недели, частично или полностью без связи остались более 5000 домов (это свыше 300 порывов на сетях). На текущий момент соединение восстановлено в 2 500 домов, темпы работ таковы, что в день услуги связи возвращаютсяв 250-350 домов, отметили в компании.

С 19 ноября и по сегодняшний день в ремонтных работах участвуют сотрудники всех технических служб Владивостокского офиса и краевых подразделений. А также привлечены аварийные бригады из Хабаровского края, выделенные партнером компании.Для ускорения выявления разрывов на сетях используются дроны.

В понедельник, 23 ноября услуги связи частично или полностью восстановлены на улицах: Хабаровская, Комсомольская, Союзная, Садовая, Шилкинская, Тобольская, Амурская, пр-т Красного знамени, Океанский и пр-т Острякова и др.

Сегодня, 24 ноября ремонтные работы ведутся на улицах Пологая, Фонтанная, Алеутская, Тигровая, Пограничная, Светланская. Также аварийные бригады трудятся в 64-71 микрорайонах и на Второй речке (Давыдова, Русская, Толстого).

Восстановление услуг связи осложняется по ряду причин:

Обледенение крыш и сетей. Для ликвидации разрывов приходится в буквальном смысле топить лед, чтобы найти и устранить повреждения.

В целях безопасности работников в ночное время все работы на крышах останавливаются.

А также сотрудники сталкиваются с тем, что доступы на крыши заблокированы наглухо закрытыми дверями, установленными жителями домов. В поисках ключей и попытках проникновения уходит много времени.

К пятнице, 27 ноября планируется восстановить магистральные линии, далее ремонтные работы продолжатся на отдельных домах, где есть локальные прорывы оптоволоконных сетей.

"От лица всех сотрудников компании «Владлинк» мы благодарим абонентов и жителей домов, в которых ведутся работы. Спасибо за проявленное терпение, понимание и поддержку, которую вы оказываете специалистам компании! Мы делаем все возможно, чтобы в кратчайшие сроки справиться с последствиями циклона. Нам еще предстоит подсчитать убытки, но сейчас все силы направлены на то, чтобы скорее вернуть связь нашим абонентам.

В связи с загруженностью контактного центра мы просим абонентов компании отправлять свои обращения в онлайн чат в личном кабинете, на почту zabota@vladlink.ru или в directаккаунта vladlink.ru в социальной сети Instagram. Мы стараемся оперативно ответить каждому", - говорится в обращении компании "Владилинк" к своим абонентам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru