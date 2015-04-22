«Владлинк» продолжает восстанавливать работу телевидения и интернета после стихии

Ущерб от минувшего ледяного урагана устанавливают и кабельные операторы телевидения и интернета. По предварительным оценкам, порядка 90% сетей только в одном Владивостоке полностью вышли из строя. Поломаны столбы и вышки, порваны десятки километров проводов, сообщают «Вести:Приморье».

Свисающие радиомачты и рваные провода. Большинство жителей Владивостока все еще находятся без телевизионных сигналов и интернета. На текущий момент к восстановлению кабельных соединений интернет-провайдера только компания «Владлинк» привлекла 120 инженеров из всех городов Приморского края. Дополнительные бригады партнёров приехали из Хабаровска.

Сергей Кривец, генеральный директор компании «Владлинк»: «Мы прикладываем сейчас максимум усилий, эта первая у нас такая ситуация за 17 лет работы на рынке. Из-за стихийного бедствия порядка 2000 домов в Приморском крае оказалось без связи. В основном - это Владивосток и Артем. В Большом Камне, Фокино, Уссурийске мы почти устранили все аварии к утру понедельника. В Артеме, Трудовском, Заводском почти завершили восстановительные работы, и сегодня к вечеру у нас должны быть полностью все работы закончены».

На данный момент восстановлена подача телесигнала и интернет-связи в семьсот домов, которые принимают сигнал от «Владлинка». К вечеру четверга «Владлинк» планирует исправить все магистральные линии связи, и заняться точечным восстановлением линий к домам. Ремонтные работы продлятся, приблизительно, до начала следующей недели. Следить за восстановительными работами можно в социальных сетях компании «Владлинк».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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