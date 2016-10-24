«Реально страшно»: кадры видео из Владивостока «покоряют» Сеть

Стихия, которая на днях накрыла Приморье, иначе как апокалипсис не назовешь. Жители края продолжают приходить в себя. Кто-то уже счастлив тем, что свет, вода и тепло вернулись в дома и квартиры. Кто-то до сих пор ждет этого момента, когда вновь ощутит блага цивилизации. Приходится выживать, сообщают «Вести:Приморье».

О том, что произошло в Приморском крае, узнали по всей России. Ленты аккаунтов пестрили завораживающими снимками. Многие отмечали, красиво. Край был одет в хрустальные одежды. При этом понимали, такая красота обманчива, несет в себе боль и страх, чувство тревоги.

Тысячи тысяч оценили ролик, который появился в Сети под названием «Когда въезжаешь во Владивосток». Железнодорожные пути, автор снимает картину происходящего вокруг. Разруха, поломанные деревья, лед и снег. Музыка к ролику добавила чувство неуверенности. Вероятно, именно такие кадры можно использовать при создании фильмов ужасов.

«Фильмы ужасов только снимать», «Зона отчуждения», «Жесть», «И декораций не надо», «Как после бомбёжки», пишут в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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