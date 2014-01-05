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Глыба льда рухнула с пилонов Золотого моста на иномарку Honda Fit

Глыба льда рухнула с пилонов Золотого моста на иномарку Honda Fit

Источник фото: скрин видео dps_vl

Автомобиль Honda Fit, припаркованный под мостом черех бухту Золотого Рога, серьезно пострадал при падении на него кусков льда с пилонов моста, сообщают «Вести:Приморье».

Ранее «Вести:Приморье» сообщали, городские власти предупреждали, в связи с падением льда с верхушек вант на Золотом мосту, перекрывается на неопределенное время движение транспорта и пешеходов под мостом на улице Светланской от поворота на Лазо до остановки ДВГТУ и по Корабельной набережной от улицы Петра Великого. Сейчас на этих участках выставляются посты ГИБДД и полиции.

Лед летит и с грохотом падает на землю. В данном случае площадкой для падения стал Honda Fit. Вероятно, водитель этой машины не заметил удара стихии, которая обрушилась на Приморье несколько дней назад, и последствий, с которыми борются жители города.

«Сверхразум на Honda Fit решил поставить свой автомобиль под мостом на Лазо и конечно же вполне ожидаемо на него упал лед! (Откуда же он взялся?!)», пишет очевидец в одном в приморских пабликов.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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