«Звуки как с того света»: глыбы льда Золотого моста разбивают соседний дом

Жительница Владивостока в одном из приморских пабликов рассказала о том, чему стала свидетелем, сообщают «Вести:Приморье».

Так, девушка сняла видео, на котором слышно и видно, как лед, падающий с Золотого моста разбивается о крышу стоящего рядом дома. Звуки разносятся по округе. Автор поясняет, «все валится на дом».

Также девушка отмечает, что горожанам сегодня не рекомендовали движение автомобилей и пешеходов под Золотым мостом (на ул. Светланской от поворота на Лазо и в районе остановки ДВГТУ и на корабельной набережной). Однако многих это никак не затронуло. Жители столицы оставили свои автомобиль в аккурат под мостом. Девушка уточняет, пешеходы тоже никак не отреагировали на призыв.

«Некоторым ... на своё имущество», «А кричать будут громче всех», «Может люди хотят себе кабриолеты», «Штраф по самую сосульку выписать и успокоится народ, было объявление. Судьбу в другом месте надо испытывать», «Звуки как с того света», отметили в комментариях.

Ранее «Вести:Приморье» сообщали, в ближайшие время будет закрыто движение автомобилей и пешеходов под Золотым мостом (на ул. Светланской от поворота на Лазо и в районе остановки ДВГТУ и на корабельной набережной). Ограничения связаны с очисткой Золотого моста от наледи. Работы будут проводить в течение дня. Сам мост для движения водителей не перекроют.

Напомним, в ночь на 19 ноября мощный циклон в виде ледяного дождя обрушился на Приморье, чем вызвал мощное оледенение, многочисленные обрушение деревьев, различных конструкций, обрывы линий электропередач. Из-за циклона больше всего пострадали Артемовский, Владивостокский городские округа и Шкотовский район. В ликвидации аварий и расчистке города от упавших деревьев задействованы местные специалисты и сотрудники МЧС.

В Приморье был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с прохождением циклона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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