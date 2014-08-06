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Сегодня, 14:05

Движение по Золотому мосту закрывают

Движение по Золотому мосту закрывают

С 15:00 до 18:00 будет закрыто движение по Золотому мосту во Владивостоке. В это время его будут обработывать термоводой, сообщают «Вести:Приморье».

Напомним, ранее мы сообщали, В ближайшие минуты будет закрыто движение автомобилей и пешеходов под Золотым мостом (на ул. Светланской от поворота на Лазо и в районе остановки ДВГТУ и на корабельной набережной).

Ограничения связаны с очисткой Золотого моста от наледи. Работы будут проводить в течение дня. Сам мост для движения водителей не перекроют, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на телеграм-канал правительства Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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