«Пропавший» Nissan Gloria рухнул с мыса Парящей Черепахи

В Хасанском районе возбуждено уголовное дело о неправомерном завладением автомобилем, сообщают «Вести:Приморье»

В Отдел МВД России по Хасанскому району поступило сообщение о пропаже транспортного средства, принадлежащего жителю поселка Славянка. Позже мужчина пояснил, что обнаружил автомашину неподалеку от места угона.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Установлено, что заявитель отдыхал в компании приятелей недалеко от мыса Парящей Черепахи. Один из присутствующих попросил у автовладельца ключи от седана, чтобы зарядить телефон. Спустя время потерпевший обратил внимание, что его автомобиль Nissan Gloria пропал.

По подозрению в неправомерном завладении автомобилем сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнего местного жителя. Установлено, что вдоволь накатавшись, фигурант бросил машину на краю мыса, после чего она упала вниз. В отделе полиции подозреваемый пояснил, что на транспортном средстве он просто хотел покататься, и не подумал о том, что оно может упасть с высоты и разбиться, отметили в пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району.

Дознавателем ОМВД России по Хасанскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Собственнику имущества причинен ущерб в размере более 300 тысяч рублей.

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Так и случилось в ночь с 18 на 19 июля, на нашем Дне рождения. В субботу мы успешно отпрыгали на новом объекте, по другому быть не могло, высотой 30 метров. Закончив прыгать, стали ужинать и готовиться к вечеру. На тот момент в наш лагерь приехало много людей, большинство - это наши друзья. Все приехали для того, что бы нас поздравить и провести ночь в лагере с нами. Классический день рождения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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