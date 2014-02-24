Один погиб, другой в реанимации: «Туса адреналинщиков» закончилась трагедией на мысе Парящей Черепахи

В Хасанском районе на мысе Парящей Черепахи полуострова Брюса произошла трагедия. Двое молодых парней, которые занимаются роупджампингом сорвались с отвесной скалы. Один из них погиб, второй получил тяжёлые травмы, сообщают «Вести:Приморье».

Праздничная вечеринка в честь дня рождения спортивной команды ДропРоуп закончилась трагедией - один участник праздничной диско «тусы» погиб, второй получил - тяжелые травмы в результате падения с 45-метровой высоты.

Спортивная команда ДропРоуп – неофициальное объединение приморских «адреналинщиков». В погоне за острыми ощущениями экстремалы-любители забираются на высокие обрывы и бросаются оттуда вниз, проверяя крепость каната и терпение своего ангела-хранителя. О встречах и прыжках участники команды договариваются в инстаграмм-аккаунте. Каждый год одна из таких встреч, традиционно, проходи в июле – на мысе Парящей Черепахи на полуострове Брюсса, недалеко от поселка Нерпа и гостиничного комплекса «Теплое море». Высота отвесной каменной стены в этом месте достигает 45-50 метров. Спуститься с нее можно лишь при помощи альпинистского снаряжения. Тридцать лет назад на этих скадах отрабатывали альпинистские навыки славянские старшеклассники из туристического клуба «Аквилон». Каменная стена до сих пор хранит следы тех восхождений и спусков – вбитые в скалу крюки и скобы.

В этом году неформальному объединению любителей риска исполнилось 8 лет. Этой знаменательной дате и была приурочена роковая «праздничная диско туса».

18 июля на мысе Парящей Черепахи собралось около двухсот экстремалов со всего края - палаточный лагерь, громкая музыка и обязательный в таких случая алкоголь. Этот «праздничный набор» по соседству с 50-метровым скалистым обрывом оказался смертельно опасным: ночью два участника вечеринки сорвались со скалы. Для одного из них падение оказалось смертельным.

О трагедии стало известно лишь утром, когда кто-то из участников вечеринки увидел с высоты обрыва распростертое на каменном берегу бухты тело. О происшествии сразу сообщили в полицию. Попасть на берег бухты можно было только со стороны моря, поэтому на помощь вызвали спасателей со славянского пляжа Маньчжурка.

Полиция проводит свое расследование, выясняя обстоятельства, которые привели к трагедии. Однако, что бы ни выяснилось в ходе расследования, несомненно одно: причиной трагедии стали беспечность и несоблюдение правил безопасности.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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