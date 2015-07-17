Участники группы «адреналинщиков» рассказали подробности трагедии на мысе Парящей Черепахи

«К сожалению так случается, что судьба распоряжается по своему. И жестоко. Как бы ты не хотел, не старался. И даже когда выходишь на довольно высокий уровень во всех планах, и безопасность превыше всего в нашем деле, если судьба захочет, она все равно найдет лазейку...

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Так и случилось в ночь с 18 на 19 июля, на нашем Дне рождения. В субботу мы успешно отпрыгали на новом объекте, по другому быть не могло, высотой 30 метров. Закончив прыгать, стали ужинать и готовиться к вечеру. На тот момент в наш лагерь приехало много людей, большинство - это наши друзья. Все приехали для того, что бы нас поздравить и провести ночь в лагере с нами. Классический день рождения.

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Во всей информации, что мы выкладывали в инсте, писали о том, что это не пьянка пати. Мы занимаемся спортивно - туристической активностью с экстремальным уклоном. Вечером у нас была культурная программа, мы провели конкурсы, посмотрели пару видео с наших поездок, посмотрели фаер шоу, запустили салют и включили музыку, для того, что бы потанцевать. По непонятным причинам, несмотря на все предупреждения, многие люди привезли с собой достаточно много алкоголя. Не установлено, что это является причиной трагедии!!! На утро, когда все проснулись и собирались продолжить прыжки, обнаружили тела двух парней, находящихся внизу скал, на берегу. Один скончался, второй сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Оба они находились в стороне от места прыжков, а так же в разных местах.

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На место прибыла полиция и медики. Мы сделали все, чем могли помочь сотрудникам. Парней забрали с берега лодкой. ⠀

Причины трагедии на данный момент проясняются.

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Мы выражаем глубочайшие соболезнования родственникам и близким погибшего, а так же надеемся на поправку госпитализированного. И готовы на любую необходимую помощь.

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Просим всех, кто хочет что то кому то писать, сто раз подумать. Это не легко, ощутить и пережить такое, а если ещё и подбрасывают негатива... Берегите себя, друзья. Чем бы вы не занимались, всегда в первую очередь думайте о безопасности».

Такое обращение было опубликовано на странице sunkeepers в instagram организаторами мероприятия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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