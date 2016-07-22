Прокуратура организовала проверку по факту происшествия на мысе Парящей Черепахи

Прокуратура организовала проверку по факту гибели и тяжелого травмирования мужчин, сорвавшихся со скалы в Хасанском районе, сообщают «Вести:Приморье».

По поручению прокурора края Николая Пилипчука прокурор Хасанского района организовал проведение проверки в связи с гибелью одного человека и получением тяжелых травм вторым участником массового сбора любителей экстремального отдыха.

Предварительно установлено, что трагедия произошла на мысе Парящей Черепахи в районе оборудованного места для прыжков на альпинистских веревках с высоты, когда двое мужчин сорвались со скалы.

В рамках проводимой проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований безопасности и исполнению законодательства о туристской деятельности организаторами мероприятия.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в ведомстве.

Кроме того, районной прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной по данному факту.

Напомним, ранее мы сообщали, в Хасанском районе на мысе Парящей Черепахи полуострова Брюса произошла трагедия. Участники группы рассказали свою версию на произошедшее.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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