Радикальное решение по оплате НДФЛ выражает опасение Минфина

Изменения в шкале налогообложения породили ряд дискуссий, которые сводятся, впрочем, не только к тому, будут ли впоследствии новые шаги в сторону ее еще большей прогрессивности. Так, глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что считает правильным, если россияне сами будут платить НДФЛ со своей зарплаты. Сейчас эта проблема не стоит перед абсолютным большинством россиян - за них НДФЛ платит работодатель, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «РГ»

Это радикальное решение, не скрывает Артамонов. Обсуждалось оно в последний раз на рабочей группе комитета в контексте борьбы с "серыми" зарплатами - подразумевается, что если работник будет платить за себя НДФЛ сам, то у его работодателя не будет интереса выплачивать ему зарплату в конверте. Впрочем, из слов Артамонова следует, что ФНС и минфин в случае ввода такой системы опасаются резкого провала по выплатам НДФЛ, из которого во многом формируются региональные и местные бюджеты.

Минфин, по словам Артамонова, выразил опасение, что он не сможет администрировать этот огромный объем дополнительной работы. В самом минфине заявили, что такое предложение официально на рассмотрение пока не поступало.

"В первую очередь резко возрастет число администрируемых единиц, платящих НДФЛ. Если сейчас налоговая служба имеет дело с одним предприятием, которое перечисляет платеж за весь персонал, то после введения этой новации вместо одного предприятия появится несколько десятков, сотен или даже тысяч плательщиков", - говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. Он оценивает рост документооборота для налоговиков примерно на два порядка. По мнению Пискунова, и при новой системе работодатель как платил в конверте, так и будет продолжать это делать, а работник будет иметь соблазн заявить к налогообложению минимальную сумму.

При этом теневой сектор и зарплаты в конвертах существуют в любой экономике мира. Налоговые органы разных стран достаточно спокойно относятся к этому до тех пор, пока издержки для бюджета ниже затрат на вывод теневых доходов на свет.

Существует отлаженная система расчета налога с помощью различных приложений или консультантов, предлагающих услуги по оптимизации налогов. Вся бюджетная система страны подстраивается под эту процедуру, поскольку поступления налогов в казну имеют ярко выраженную сезонность", - рассказывает аналитик. Это не более или менее успешная система - это просто иная форма организации фискальных взаимоотношений государства и гражданина. В России НДФЛ взимается и поступает ежемесячно в региональные бюджеты, и изменение процедуры его уплаты потребует кардинальной перестройки бюджетной системы с неочевидными преимуществами перед сложившимся порядком, говорит он.

Гораздо более удобный сценарий для реализации, и над ним уже действительно работает ФНС - автоматизация подачи деклараций (в том числе и вычетов), чтобы людям было выгодно ими пользоваться, говорит главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. "Сейчас на вычеты подают меньше 15% налогоплательщиков, а формирование декларации приведет к тому, что люди увидят, сколько они заплатили за год, и если им не нужно будет ничего доначислять, то это будет более востребовано", - полагает он. Сторонники самостоятельной уплаты НДФЛ считают, что это повышает гражданскую ответственность и осознание себя как хозяина бюджета, но это выгоды скорее теоретические, говорит Табах. По его мнению, подача декларации достигает примерно тех же целей, не разрушая систему администрирования НДФЛ.

Напомним, в Приморье с 1 января 2021 года глава 26.3 Налогового кодекса "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" признается утратившей силу (статья 5 Федерального закона от 29.06.2012 №97-ФЗ).

Налогоплательщики - индивидуальные предприниматели и юридические лица могут применять иную систему налогообложения, в том числе специальные режимы налогообложения.

Если граждане не выберут специальный режим налогообложения, с 1 января 2021 года Вы будете переведены на общий режим налогообложения, который подразумевает уплату нескольких налогов (в том числе НДФЛ, НДС, и т.д.).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]