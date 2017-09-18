Граждан возмутили проверки счетов пенсионеров

Пользователи социальных сетей критически отнеслись к планам провести проверку российских пенсионеров. Соответствующие реакции они выложили в своих аккаунтах Twitter и Instagram, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ura.ru.

Они считают, что проверка обернется обеднением пожилых людей. Кроме этого, большинство аудитории уверено, что на пенсионерах нельзя экономить.

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что пенсионеров в 2021 году проверят на дополнительные доходы. По ее словам, это позволит снять надбавки к пенсиям тех, кто получает ниже прожиточного минимума. После проверки некоторым пенсионерам придется вернуть полученные деньги.

Некоторые предположили, что проверка призвана принести дополнительные средства в бюджет РФ.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, пенсионерам придется вернуть часть денег в Пенсионный фонд в 2021 году. В 2021 году российских пенсионеров проверят на предмет наличия дополнительных доходов, а также места их жительства. Только в последнем случае это коснется только тех, кто получает «северные доплаты» или проживает за границей.

Отметим, величина прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2021 год. Она установлена в размере 12 119 рублей. Соответствующий законопроект одобрен на заседании Законодательного собрания Приморья 25 ноября.

Прожиточный минимум пенсионера на будущий год на 12,5% превышает размер действующего в 2020 году. Сегодня это 10 775 рублей.

Как пояснила заместитель председателя Правительства Приморского края Елена Бронникова, величина прожиточного минимума для этой категории граждан устанавливается ежегодно для установления социальной доплаты пенсионерам с низкой пенсией.

«Право на нее имеют неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в регионе», – уточнила она.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]