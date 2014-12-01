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Анонс на 2 декабря

Анонс на 2 декабря

2 декабря с 01.00 до 6.00 будет ограничено движение автотранспорта по Рудневскому мосту во Владивостоке.

2 декабря с 13.00 до 17.00 часов в Первомайском районе Владивостока будет ограничено электроснабжение. 

2 декабря в 10.00 в Приморской краевой картинной галерее - Выставка «Говорящие машины».

2 декабря -День банковского работника России.

2 декабря - День 2D-художников. 

2 декабря - Международный день борьбы за отмену рабства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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