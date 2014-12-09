Анонс на 5 декабря
5 с 9.00 до 18.00 часов во Владивостоке на улице Жигура, 2б пройдет продовольственная ярмарка.
5 декабря в 15.00 во Владивостоке на ул. Бархатной, 25 приморская региональная общественная организация «Казачий стан» проводит для горожан праздник «День матери-казачки» с казачьими традициями и обрядами. Мужчины смогут поздравить женщин, подарив им песни. Участие в мероприятии – бесплатное.
5 декабря в 7.40 лига ходьбы «Женьшень» проведет бесплатную пешую прогулку для всех желающих на Шаморовский перевал. Сбор участников – на площади Семеновской в автобусе № 28 (отправляется в 7.40). Подробности можно уточнить по телефону 8-914-067-52-21.
5 декабря в 10.00 в Приморской краевой картинной галерее - Выставка одной картины Александра Ионченкова "Над морем".
5 декабря в 10.00 в Приморской краевой картинной галерее - Выставка «Говорящие машины».
5 декабря в 15.00 в Приморской краевой картинной галерее - Клуб "Меломан": Первая зимняя ярмарка винила.
5 декабря в 12.30 - во Владивостоке, Международный аэропорт Терминал В - Выставка вертолетов.
5 декабря - День добровольца (волонтера) в России.
5 декабря - Международный день добровольцев.
5 декабря - Всемирный день почв.
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