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Анонс на 6 декабря

Анонс на 6 декабря

6 декабря с 9.00 до 17.00 часов во Владивостоке на улице Жигура, 2б пройдет продовольственная ярмарка.

6 декабря в 16.00 в Приморской государственной картинной галерее - Концерт Шаляпинского клуба "Очарование Востока".

6 декабря в 10.00 в Приморской государственной картинной галерее - Выставка одной картины Александра Ионченкова "Над морем".

6 декабря в 12.30 в Международном аэропорту Владивостока (терминал В) - Выставка вертолетов.

6 декабря в 10.00 в церкви св. Павла во Владивостоке - Праздничная программа "Чудесный свет Адвента".

6 декабря - День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России. 

6 декабря - День сетевика в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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