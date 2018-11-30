Сегодня, 16:16
Анонс на 6 декабря
6 декабря с 9.00 до 17.00 часов во Владивостоке на улице Жигура, 2б пройдет продовольственная ярмарка.
6 декабря в 16.00 в Приморской государственной картинной галерее - Концерт Шаляпинского клуба "Очарование Востока".
6 декабря в 10.00 в Приморской государственной картинной галерее - Выставка одной картины Александра Ионченкова "Над морем".
6 декабря в 12.30 в Международном аэропорту Владивостока (терминал В) - Выставка вертолетов.
6 декабря в 10.00 в церкви св. Павла во Владивостоке - Праздничная программа "Чудесный свет Адвента".
6 декабря - День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России.
6 декабря - День сетевика в России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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