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Анонс на 11 декабря

Анонс на 11 декабря

11 декабря в 12.00 в парке Победы Владивостока почтят память приморцев, погибших во время боевых действий в Чеченской Республике и на Северном Кавказе. Мероприятие состоится у памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов. 

11 декабря в 10.00 в Приморской картинной галерее - Выставка одной картины Александра Ионченкова "Над морем".

11 декабря - Международный день гор.

11 декабря - Международный день танго. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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