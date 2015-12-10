Анонс на 11 декабря

11 декабря в 12.00 в парке Победы Владивостока почтят память приморцев, погибших во время боевых действий в Чеченской Республике и на Северном Кавказе. Мероприятие состоится у памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов.

11 декабря в 10.00 в Приморской картинной галерее - Выставка одной картины Александра Ионченкова "Над морем".

11 декабря - Международный день гор.

11 декабря - Международный день танго.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]