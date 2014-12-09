Сегодня, 15:55
Анонс на 10 декабря
10 декабря делегация Российского союза спортсменов в составе чемпионов и призеров Олимпийских побывает в Спасске-Дальнем и Спасском районе Приморья.
10 декабря в 10.00 в Приморской государственной картинной галерее - Выставка одной картины Александра Ионченкова "Над морем".
10 декабря в 18.30 в Приморской краевой филармонии - Юбилейный концерт заслуженного артиста РФ Валерия Сергеева.
10 декабря - День прав человека.
10 декабря - Нобелевский день — церемония вручения Нобелевской премии.
10 декабря - Международный день прав животных.
10 декабря - Всемирный день футбола.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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