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Анонс на 10 декабря

Анонс на 10 декабря

10 декабря делегация Российского союза спортсменов в составе чемпионов и призеров Олимпийских побывает в Спасске-Дальнем и Спасском районе Приморья.

10 декабря в 10.00 в Приморской государственной картинной галерее - Выставка одной картины Александра Ионченкова "Над морем".

10 декабря в 18.30 в Приморской краевой филармонии - Юбилейный концерт заслуженного артиста РФ Валерия Сергеева.

10 декабря - День прав человека.

10 декабря - Нобелевский день — церемония вручения Нобелевской премии. 

10 декабря - Международный день прав животных.

10 декабря - Всемирный день футбола.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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