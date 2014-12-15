Анонс на 1 декабря

1 декабря в 12.00 в актовом зале администрации города Владивостока по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, д. 20 - пройдут публичные слушания по проекту бюджета Владивостокского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

1 декабря изменяется график движения парома «Босфор Восточный» по маршруту Владивостока (причал № 30) - остров Русский - остров Попова.

1 декабря в 14.00 – администрация Владивостока проводит вебинар «Статус – отрицательный» (совместно с медицинским психологом центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями ГБУЗ ККБ № 2 Александром Лесниченко. Ссылка — com/vladivostok_mrc).

1 декабря в 12.30 – во Владивостоке в колледже сервиса и дизайна ФГБОУ во «ВГУЭС» (ул. Добровольского, 20) - профилактическое занятие из цикла «Спич про ВИЧ» .

​​​​​​​1 декабря в 12.45 – в КГАУ Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж (ул. Карбышева, 11) - инфо-палатка «Стоп ВИЧ/СПИД».

1 декабря в 10.00 в Приморской краевой картинной галерее (Партизанский проспект, 12) - выставка «Говорящие машины».

1 декабря в 10.00 - в церкви св. Павла во Владивостоке - Праздничная программа "Чудесный свет Адвента".

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом.

1 декабря - Всероссийский день хоккея.

1 декабря - День воинской славы России - День победы русской эскадры над турецкой эскадрой у мыса Синоп.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]