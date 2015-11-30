Новости Анонс

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Анонс на 1 декабря

1 декабря в 13.00 - Владивосток, Иллюзион-парк, ул. Черемуховая, 15 — Игротеки.

1 декабря в 15.00 - Владивосток, ВГУЭС, театр «Андеграунд», ул. Гоголя, 41 - Лекция «Родитель-ребёнок, взаимоотношения в спорте».

1 декабря в 15.00  - Владивосток, Приморская краевая филармония, ул. Светланская, 15 -  международный концерт симфонических оркестров Приморского края и Республики Корея.

1 декабря в 15.30 - Приморская государственная картинная галерея, Владивосток, ул. Алеутская, 12 - отчётный концерт гитарной студии «Prestige».

1 декабря в 18.30 — Владивосток, ул. Семеновская, 29, ЛОТТЕ Отель Владивосток - Мастер-класс "Восточные танцы".

1 декабря в 20.00 - Владивосток, пр-т 100 летия Владивостоку, 54а, Gastroli Grill - Вечер джаза. Группа Chicago.

1 декабря в 9.00 - г. Артем, ФОК (ул. Фрунзе, 32б) - VIII международный юношеский турнир по самбо (личное первенство).

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом.

1 декабря - Всероссийский день хоккея.

1 декабря - День сетевика в России.

1 декабря - День невролога.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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