«Это не первый раз»: Ситуация на заправке возмущает жителей Владивостока

Жители города задаются вопросом по поводу режима работы одной из автозаправок, сообщают «Вести:Приморье».

Скандал на заправке сняли очевидцы, которые утверждают, что заправка не работала дольше указанного времени. Женщина-водитель попыталась выяснить, будут ли обслуживать водителей. Однако, единственное, что она услышала, стоять и ждать не стоит. Заправлять не будут.

Многие автовладельцы возмущены таким отношениям сотрудников и владельцев компании.

«На самом деле это не первый раз. Действительно бывало, что хочешь машину заправить на ННК Альянс, то пересменка, то технические перерыв, то ещё что либо, и так объехав 3-4 заправки. Просто вопрос, почему на других АЗС подобного не встречал?»

- пишет автор поста в одном из приморских пабликов.

«Вчера на Снеговой у столовой, в разгар рабочего дня перекрыли заправку. Я конечно понимаю что это частная компания и они в праве сами решать когда и как работать, но видимо как они часто могут позволить себе в рабочие дни делать себе перерывы, полностью закрывать заправки по желанию, денег возможно им более чем достаточно и сотрудники особо не парятся о тех неудобствах, что своими бездействиями доставляют автомобилистам. Если короче, то спать они на нас хотели», «Они захотят закроют и сидят чай пьют ... Иногда едешь, заря закрыто, постышева закрыто, и раз на молодежке перед тобой конус ставят.... Конкретно регламента нет!!! Могли бы тушить на табло то топливо которого нет, а то отстоишь хвост , а там на пистолете дощечки весят», «Эта сеть заправок вообще работает как то загадочно», отмечают в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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