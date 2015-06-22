«Это развод на бабки?»: водители в гневе от нанесения сплошной двойной

Нанесение двойной сплошной разметки сильно удивило водителей в Арсеньеве, сообщают «Вести:Приморье».

Теперь все задаются вопросом, как проехать к жилому дому и организациям. Отмечается, что разметку нанесли на улице Ломоносова.

«Нарисовали двойную сплошную на Ломоносова. Теперь к ЗАГСу с противоположной улицы не повернуть. Можно проехать только через дворы. Вопрос- это ошибка?», пишет автор поста в одном из приморских пабликов.

В комментариях жители города уточнили, что рабочие годом ранее так уже ошибались.

«Это чтобы в ЗАГС не ехали», «Теперь на работу мне ехать через разворот на перекрестке калининская-ломоносова. Сколько таких опасных маневров будет ежедневно?», «Там по всей Ломоносова двойная сплошная», «В прошлом году тоже нарисовали, а потом через пару дней закрасили. Думаю в этом году история будет такая же», «Смотрите внимательно, установлена ли рядом на столбе, стене дома камера. Если есть, однозначно развод гаишников.», «Каждый раз новшества,понятно что неудобно для водителей,может это с подвохом все сделано на внимательность водителей,тем самым вспоминаем пдд»,«Это развод на бабки?», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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