«Кроме матов никаких эмоций»: Новая разметка вызывает недоумение у водителей

В Артеме автовладельцы обратили внимание на разметку, которая появилась на одной из улиц города, сообщают «Вести:Приморье».

Так, на перекрестке с улицей Кирова у Храма специалисты нанесли новую разметку, которой ввели в недоумения автолюбителей. Об этом рассказал в паблике artem.news.plus житель города. Он отметил, на дороге с односторонним движением появилась сплошная линия.

Теперь получается, слева, со стороны церкви, остановиться нельзя. Хотя раньше это было возможно, о чем говорит установленный знак.

В комментариях некоторые не поняли автора поста, отметив, что такая ситуация была там всегда. Получается, кто-то не прав, и действительно нарушает Правила движения.

«Да они вообще с разметкой повеселили в этот раз... На выезде со стороны гаражей и ул. Репина нс Вокзальную всегда был пунктир разрешающий выезд. В этот раз его закрасили. А там каждый день ГИБДД стоят. Вот им теперь можно каждый день дань платить. Кроме матов никаких эмоций».

«Ужас ! Спасибо что показали я например плохохожу и мне было удобно подъехать и поставить машину слева».

«Она там всю жизнь была».

«Сверху едешь от Шахтера и поворачивай сразу на полосу к храму, в чем проблема?».

«Знак 3.1 "Кирпич" въезд запрещён поставили давно , тем самым загрузили перекрёсток на полиции. Есть умники которые объезжают это всё через дворы (носятся как угарелые ) где кстати тоже стоят знаки 3.2 движение запрещено и гуляют дети . Я ходил с этим вопросом к начальнику ГАИ, года два назад. Он мне тогда сказал что уже поднимался вопрос чтобы убрать знак 3.1 с этого перекрёстка. Я думаю что если убрать знак всем будет чучше. И кстати во избижания пробок на этом перекрёстке хотя-бы можно сделать движение только прямо (в сторону стоматологии)».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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