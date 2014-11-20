«Да он только чуть-чуть»: ситуация в центре Владивостока поразила водителя

Во Владивостоке в районе улицы Светланской водитель автомобиля Honda привлек к себе внимание, сообщают «Вести:Приморье».

Так, манера вождения попала в поле видеорегистратора, который шел следом за нарушителем. Как оказалось, водитель Honda Hr-v грубо нарушил правила, пересек сплошную двойную линию разметки.

В районе Светланской, водитель Honda Hr-v, двойная сплошная придумана для дураков, подумал данный водитель...,

пишет автор поста в паблике dps_vl.

В комментариях к посту отметили, это грубое нарушение правил, но многие водители нарушают их.

«Ну сразу видно серьёзный человек едет. А тут ещё какие-то линии начертили у него на пути».

«В городе 80% ездят без правил, особенно на дорогих машинах, куда хочу туда кручу и еду».

«Сплошную там нарисовали потому что итак места проехать нет, все запарковано. А ехать до дальзавода, потом обратно. А еще когда все колом стоит... вообщем нарушают не по не знанию, а потому что неудобно».

«Да он только чуть-чуть».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru