«Водитель Prado, у тебя всё в порядке»: очевидцы задумались о состоянии рулевого внедорожника

Во Владивостоке водители обратили внимание на водителя, который управлял внедорожником по каким-то «своим» правилам. Нарушая ПДД, он провоцировал аварию других автомобилей, сообщают «Вести:Приморье».

"В районе Проспекта Столетия, Toyota Land Cruiser Prado, у тебя всё в порядке? Пересёк сплошную, затем чуть в автобус не въехал своим неадекватным перестроением", высказался автор видео в instagram dps_vl.

Выехал на главную, пересек, сплошную, прижал седан, едва не "забодал" автобус...

Многие в комментариях обратили внимание, что в данной ситуации по-другому выехать нельзя. Нанесенная разметка "заставляет" нарушать правила.

«Зачем там вообще эта сплошная, если все кто выезжает с Бама будут по ней ехать, будет постоянная пробка. Я понимаю если бы сплошная была метров 100 а то аж за остановку уходит, где автобусники постоянно раскарячиваются», «чё не так то? Ну тупанул, перестроился под Басик. Да так весь город ездит», «А как при такой разметке действовать людям, которые выезжают с бама на столетие», «Зачем то нарисовали сплошную, она идет практически до поворота на моргородок, ладно, это не страшно. Но, как только выезжаешь с Бама, там вся полоса запаркована, пересекать сплошную нельзя, ждать до ночи когда все разъедутся?! Город встанет колом, еще хуже», отметили в комментариях.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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