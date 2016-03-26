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С 1 апреля расширят список нарушений ПДД при сдаче на права

С 1 апреля расширят список нарушений ПДД при сдаче на права

Источник фото: pixabay.com

С 1 апреля 2021 года в России должен вступить в силу новый регламент получения водительских прав. В частности, список нарушений ПДД, за которые будут начислять штрафные балы при сдаче экзамена, расширен с 37 до 41 пункта. Также добавлены условия автоматического прерывания экзамена, сообщают «Вести:Приморье».

МВД предлагает автоматически прерывать экзамен, если «курсант» будет пользоваться мобильным телефоном, что считается грубым нарушением. «Проведение экзамена останавливается, выставляется оценка „не сдал“ в случае, когда экзаменуемый пользовался телефоном либо иным техническим устройством, позволяющим вести переговоры», — приводит ТАСС текст проекта. Кроме того, экзамен закончится, если курсант не пристегнулся ремнем безопасности перед началом движения. Сейчас за эти нарушения просто начисляются штрафные баллы.

По три балла курсанту начисляют за выезд на перекресток при заторе и создание помехи движению. Аналогично — за нарушение правил остановки или стоянки, невключение сигнала поворота при совершении маневра, выбор скорости без учета дорожных и погодных условий. В категории средних ошибок, за которые начисляется по два балла, восемь пунктов. Еще семь пунктов в категории ошибок, за которые начисляют по одному баллу. Если курсант набрал пять и более штрафных очков, экзамен прекращается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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