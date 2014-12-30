Владивосток начали украшать  Новому году. Что и где установят

Центральную площадь и скверы Владивостока украсят в преддверии Нового года. В краевой столице уже стартовали работы по установке праздничных объектов, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

В частности, планируется, что на центральной площади расположатся концертная сцена для выступлений творческих коллективов из Владивостока и других муниципалитетов, каток, ледяная крепость, теплушки, горка, тематические фотозоны, главная городская елка и так называемая «Аллея муниципалитетов» – коридор из двухметровых лесных красавиц, каждая из которых будет символизировать определенную территорию Приморья. Тематические площадки будут работать с 27 декабря по 10 января.

«К 21 декабря мы установим 34 ели на центральной площади Владивостока, каждая из которых будем символизировать тот или иной муниципалитет. 22 декабря у территорий будет целый день на то, чтобы украсить свою красавицу. А уже 23 декабря конкурсная комиссия оценит труды делегаций от городов и районов и выберет самое красивое и наиболее оригинально украшенное дерево. 27 декабря состоится торжественная церемония награждения», – отметила заместитель председателя Правительства – министр культуры Елена Бронникова.

Праздничное настроение краевое министерство культуры и отраслевые учреждения создают сейчас и на территории общественных пространств города. Так, Адмиральский сквер Владивостока, по словам Елены Бронниковой, на время новогодних праздников превратится в арт-парк, оформленный по мотивам сказки «12 месяцев». Тематические площадки будут работать с 15 декабря по 10 января. Настроение создадут светодиодные фигуры в человеческий рост в форме звезд, прямых и «танцующих» елей, новогодних подарков. Кроме того, здесь установят тематические фотозоны, где можно будет сфотографироваться с самыми зимними цветами – подснежниками, откроют «Новогоднюю трапезную» – теплое кафе с горячим медовым сбитнем и безалкогольным глинтвейном для замерзших гостей.

Маленьких гостей арт-парка будет ждать Почта Деда Мороза, где каждому предложат отправить открытку волшебнику, и кинотеатр, где станут показывать самые любимое новогоднее кино и мультфильмы. В частности, в программе – «Морозко», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Снежная королева», «Снегурочка».

Атмосфера в Театральном сквере Владивостока будет располагать к веселью и массовым уличным гуляниям. Гостей здесь будут встречать ростовые фигуры матрешек, самовара и русской печи. Кроме того, планируется оформить сцену для выступления творческих коллективов. Тематические площадки будут работать с 23 декабря по 10 января.

«В обоих скверах планируется насыщенная праздничная программа, включающая выступления артистов, мастер-классы, киносеансы и ярмарку народных умельцев, краевые конкурсы “Зимнее кружево» – для любителей вязания, “Новогодняя игрушка” – лучшие поделки смогут увидеть все жители и гости города», – подчеркнула Елена Бронникова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]