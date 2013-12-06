Конкурс на лучшее оформление новогодней ели проходит в Приморье

В Приморье проводится конкурс на лучшее оформление новогодней ели среди муниципальных образований. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, 34 вечнозеленых дерева установили на центральной площади Владивостока. Каждое из них – искусная имитация настоящего растения, поэтому природа при проведении краевого мероприятия не пострадала.

Во вторник, 22 декабря, делегация от каждого муниципалитета нарядила свою ель к празднику. Конкурсанты подошли творчески к выполнению поставленной задачи. Так, гости из Уссурийска повесили на дерево игрушки с изображениями достопримечательностей города.

«Все игрушки на нашей елке изготовлены мастерами в области декоративно-прикладного творчества. У нас была разработана специальная концепция по оформлению елки. Представлены игрушки с изображениями достопримечательностей нашего города, изготовленные художниками местной детской школы искусств. А еще здесь есть герб Уссурийска в качестве главного украшения», – уточнили в делегации.

Делегация Кировского района в своей работе обратилась к истории муниципалитета – территорию в начале прошлого века осваивал известный писатель и исследователь, внесший неоценимый вклад в развитие Дальнего Востока, Владимир Арсеньев.

«Основная идея нашего оформления елки – рассказать об экспедиции Владимира Арсеньева, которая проходила по территории нашего района в начале прошлого века. Мы помним об этом событии и планируем повторить маршрут 1906 года к юбилею исследователя», – отметил директор Культурно-досугового центра Кировского муниципального района Александра Корчак.

Краевой конкурс на украшение новогодних елей – мероприятие, которое позволяет показать разнообразие природных, культурных и исторических особенностей разных муниципалитетов Приморья, уверены в Находке.

«Стиль украшения елки мы придумывали большой компанией, можно сказать, всем городом. Решили остановиться на морской тематике. Вместе с художественными школами, театром кукол и арт-центром города Находки изготовили игрушки. Считаю, что краевой конкурс елок – это очень интересное и необычное мероприятие, которое позволяет муниципальным образованиям показать все свое многообразие. Мы сегодня испытали большое удовольствие, когда украшали нашу елку», – рассказал директор Международного морского клуба из Находки Роман Ермаков.

Отметим, как сообщала ранее заместитель председателя Правительства – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова, центральную площадь и скверы Владивостока украшают в преддверии новогодних праздников. В частности, на центральной площади организовывают сейчас концертную сцену для выступлений творческих коллективов, каток, ледяную крепость, теплушки, горку, тематические фотозоны. Тематические площадки будут работать с 27 декабря по 10 января.

Адмиральский сквер Владивостока ранее уже оформили по мотивам сказки «12 месяцев». А атмосфера в Театральном сквере города по 10 января располагает к веселью и массовым уличным гуляниям. Гостей здесь будут встречать ростовые фигуры матрешек, самовара и русской печи. Кроме того, планируется оформить сцену для выступления творческих коллективов.

«В обоих скверах планируется насыщенная праздничная программа, включающая выступления артистов, мастер-классы, киносеансы и ярмарку народных умельцев», – подчеркнула Елена Бронникова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]