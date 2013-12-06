Сделай сам! Лучшие новогодние игрушки станут украшением в скверах Владивостока

В Приморье проходит конкурс на изготовление лучшей новогодней игрушки. Лучшие работы планируется экспонировать в новогодние праздники в Адмиральском и Театральном скверах, на центральной площади Владивостока, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как сообщили в краевом министерстве культуры и архивного дела Приморского края, выступившим организатором конкурса, на суд жюри принимаются изделия из любых материалов. Тематика игрушки должна соответствовать предстоящему празднику – Новому году – или она может быть выполнена по мотивам сказки «12 месяцев». Минимальный размер по всем или одной из сторон – от одного метра.

«Лучшие работы, а, возможно, и все, планируется экспонировать в новогодние праздники в Адмиральском и Театральном скверах, на центральной площади Владивостока. Поэтому очень важно, чтобы материалы, из которых будут сделаны игрушки, подходили для продолжительного использования на улице», – отметила заместитель председателя Правительства – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

Жюри будет оценивать работы по нескольким ключевым критериям, среди которых – авторское исполнение, оригинальность, качество и соответствие тематике конкурса.

Как рассказали в министерстве труда и социальной политики Приморского края, на участие в новогоднем конкурсе уже откликнулись воспитанники социально-реабилитационных центров края.

«В эти дни творческие мастерские Деда Мороза открылись во всех центрах. По многолетней традиции игрушки и праздничные украшения дети мастерят сами. Самые необычные и интересные отправим на конкурс. К примеру, воспитанники Находкинского “Альбатроса” приготовили забавные фотозоны», – комментируют в ведомстве.

Более подробная информация о конкурсе – на странице краевого министерства культуры и архивного дела. Вопросы можно задать по телефону: 8 (423) 26-10-78.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]