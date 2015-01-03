Новогодний арт-парк в стиле сказки «12 месяцев» будет работать во Владивостоке

Арт-парк, оформленный по мотивам сказки «12 месяцев», будет работать с 15 декабря по 10 января в столице Приморья. Праздничная площадка для детей и взрослых развернется на территории Адмиральского сквера Владивостока. - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как сообщили в министерстве культуры и архивного дела Приморского края, в арт-парке можно будет посетить «Новогоднюю трапезную» – теплое кафе, где каждый сможет приобрести согревающий чай или сбитень, вкусную свежую выпечку, кондитерские изделия. На «Новогодней ярмарке» гостей ожидают встречи с народными умельцами и творческие мастер-классы. А в обогреваемом шатре «Киносказка» для самых маленьких устроят показы любимых новогодних фильмов и мультфильмов.

Гостей и жителей Приморья порадуют многочисленные фотозоны и интересные арт-объекты. К примеру, каждый сможет сделать снимки на память в окружении 12 братьев-месяцев или на полянке с подснежниками – в декорациях по мотивам сказки.

В течение всего периода работы арт-парка будет действовать акция «Новогодняя варежка», в рамках которой оставшуюся без пары рукавицу легко поменяют на праздничный сувенир. С 15 по 25 декабря будет открыта «Почта Деда Мороза», где каждый сможет составить и отправить послание главному волшебнику зимы.

«Новый год – время чудес, время, когда каждому хочется поверить в сказку и почувствовать себя героем той или иной волшебной истории. Поэтому в предстоящие праздники мы приглашаем всех посетить Адмиральский сквер, посмотреть кино и мультфильмы, которые знают и любят целые поколения, весело провести время с родными и близкими и сделать красивые фотографии на память. Открытие арт-парка состоится во вторник, 15 декабря, в 16.00», – отметила заместитель председателя Правительства – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

Отметим, арт-парк по мотивам сказки «12 месяцев» будет работать с 15 по 31 декабря в будни с 16.00 до 19.00, в субботу-воскресенье – с 13.00 до 19.00, с 4 по 10 января – с 13.00 до 19.00. 1-3 января – выходные.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]