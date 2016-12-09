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Анонс на 15 декабря

Анонс на 15 декабря

С 15 декабря во Владивостоке на территории Адмиральского сквера - открываектся арт-парк, оформленный по мотивам сказки «12 месяцев». Будет работать по 31 декабря.

15 декабря в 16.00 – 19.00 в Адмиральском сквере Владивостока - Мастер-классы: Создание новогодней маски, игрушки из бусин, игрушки вязаные крючком, шали, пинетки, носочки, рукавички; роспись покрытых медью листьев; куклы, кукольный гардероб и аксессуары для кукол ручной работы; имбирные пряники ручной росписи. 

15 декабря - Международный день чая.

15 декабря - День образования Радиотехнических войск ВКС России. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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