В Приморье объявлен конкурс новогодней игрушки

В Приморье проводится конкурс на изготовление лучшей новогодней игрушки среди муниципалитетов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Мероприятие организует министерство культуры и архивного дела края совместно с Приморским центром народной культуры и мультимедийным парком «Россия – Моя история».

В региональном минкульте рассказали, что к участию принимались работы, изготовленные из самых разных материалов, подходящие по размерам для выставки на улице.

«При оценке жюри будет учитывать авторское исполнение, оригинальность и креативный подход, эстетичность, соответствие техническим и художественным требованиям», – уточнила заместитель председателя Правительства – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

Работы городов и районов Приморья уже можно посмотреть в мультимедийном парке «Россия – Моя история».

Каждая из них отличается особым подходом к исполнению. Находкинский городской округ, к примеру, создал инсталляцию по мотивам сказки «О рыбаке и рыбке», Кировский район представил большую елочную игрушку с изображением главного символа следующего года – тигра на фоне Уссурийской тайги.

Лесозаводский городской округ тоже обратился к известной волшебной истории и выставил на конкурс инсталляцию в виде кареты с туфелькой и надписью: «Когда часы двенадцать бьют». Это обращение к сказке «Золушка». Владивосток сделал елочную игрушку с изображением тигра. Причем у столицы региона хищник облачен в шапочку, украшенную морскими мотивами, бумажными чайками и гербом города.

Победители конкурса получат дипломы и памятные подарки от организаторов и партнеров мероприятия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]