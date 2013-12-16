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В Приморье вырос до 35 409 рублей среднедушевой денежный доход

В Приморье вырос до 35 409 рублей среднедушевой денежный доход

Источник фото: pixabay.com

Среднедушевой денежный доход населения в Приморском крае за III квартал 2020 года, по оценке, достиг 35409 рублей в месяц, сообщают «Вести:Приморье». Это составляет 2,5 прожиточного минимума. Об этом пишет Приморскстат.

Величина прожиточного минимума за III квартал 2020 года в среднем на душу населения в целом по Приморскому краю установлена постановлением правительства Приморского края № 936-пп от 05.11.2020 в размере 13939 рублей, в том числе по социально-демографическим группам: трудоспособное население – 14764 рубля, пенсионеры – 11216 и дети (от 0 до 15 лет включительно) – 15330 рублей.

К примеру, для семьи их двух трудоспособных и одного ребенка прожиточный минимум составил 44858 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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