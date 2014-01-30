Среднедушевой денежный доход населения в Приморье составляет две с половиной величины прожиточного минимума

Величина прожиточного минимума за II квартал 2020 года в среднем на душу населения, в целом по Приморскому краю, установлена постановлением Правительства Приморского края № 660-пп от 31.07.2020 года в размере 13963 рубля, в том числе по социально-демографическим группам: трудоспособное население – 14779 рублей, пенсионеры – 11224 и дети (от 0 до 15 лет включительно) – 15409 рублей.

По данным Приморскстата, среднедушевой денежный доход населения за II квартал 2020 года, по оценке, достиг 35789 рублей в месяц, что составляет 2.6 прожиточного минимума.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]