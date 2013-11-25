Весной 2021 года врачи будут лечить пациентов «дистанционно»

В России приступили к разработке клинических рекомендаций по применению цифровой медицины. Весной 2021 года документ планируют направить в Минздрав России, сообщают «Вести:Приморье».

«Важно, чтобы рекомендации в результате появились в тарифах ОМС, а врачу было выделено определенное время в день на проведение дистанционной консультации пациентов», — рассказала «Известиям» начальник комитета «Пациентоориентированная телемедицина» при ВСП Ирина Каргальская. Сейчас телемедицинские сервисы не включены в стандартные клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской помощи. Поэтому очень сложно добиться от территориальных ФОМС их оплатить.

По словам аналитиков, пандемия стала катализатором развития услуг телемедицины. Спрос на них с марта по ноябрь вырос в 10 раз. Самыми популярными онлайн-услугами стали запись на срочный тест на COVID-19, вызов врача на дом и онлайн-консультации специалистов, отмечает ura.ru. На сегодняшний день врачам разрешается только проводить консультации дистанционно. Изменения уберут ограничения. Это поможет разгрузить очереди в медицинских учреждениях в период сезонных простудных заболеваний, а также решить проблему дефицита медиков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]