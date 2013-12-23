«Вести: Приморье» узнали, чем жила Находка на прошедшей неделе. Видеорепортаж Максима Каленника
«Вести: Приморье» вновь приехали в Находку. Кстати, зима здесь практически всегда теплее владивостокской. И погода этого дня данный климатический факт подтверждает.
Очередная неделя декабря ознаменовалась здесь рядом событий, которые мы решили посетить!
Десять юных жителей Находки, которым исполнилось 14 лет, пригласили в городскую думу. Для чего - мы расскажем в понедельник.
- Такой серьезный сегодня, почему?
- Ой, когда позвонили, гордость взяла за сына!
- Избирали президента, и я первый раз пришла голосовать!
- Часть ответственности уже не на родителях моих будет, а ко мне перейдет.
- Пригласили, празднично!
- Боялась не так расписаться!
- Хранить его и показывать, когда надо.
- На душе гордость, что сын повзрослел!
- Рубашку нагладил, смотрю! Да, чтобы красивым быть!
А еще на этой неделе молодежь Находки получала ключи от квартир. «Вести: Приморье» стали первыми гостями их счастливых обладателей.
- Добро пожаловать в квартиру номер 3. Так, рассказывай, какие планы на квартиру, и что где будешь ставить!
- Новый год будешь здесь встречать или нет?
- Еще нет.
- А все уже проверил? Давай проверим, вода есть?
- Картошка, котлеты и салат.
- Ну, пожалуй, кровать и стол с компьютером!
- А такой вопрос, а кота?
- Кошка будет!
- После обучения планирую пойти на НСРЗ. - Это что такое? Это Находкинский судоремонтный завод! Я технолог сварочного производства.
Не пропустили мы и выездное совещание краевого министерства здравоохранения! Ситуация с коронавирусом в Приморье по-прежнему напряженная.
- До визита к врачу вы можете соблюдать три простых правила. Правило трех Ж. Первое - жидкость. До двух-трех литров в сутки. Второе - жаропонижающие. Парацетомол или ибупрофен при температуре выше 38 градусов. И третье Ж - побольше лежать на животе чтобы легкие легче дышали, они были расправлены и в них не развивалось воспаление.
- Почему нельзя пить бесконтрольно антибиотики? Потому что пневмония вирусная. А на вирус антибиотики не действуют. Почему и говорят со всех трибун, что мы имеем дело с фармацевтически не управляемой инфекцией!
В общем, нам есть, что рассказать о том, чем живет Находка. Поэтому до встречи в эфире программы «Вести: Приморье».
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