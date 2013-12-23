«Вести: Приморье» узнали, чем жила Находка на прошедшей неделе

«Вести: Приморье» вновь приехали в Находку. Кстати, зима здесь практически всегда теплее владивостокской. И погода этого дня данный климатический факт подтверждает.

Очередная неделя декабря ознаменовалась здесь рядом событий, которые мы решили посетить!

Десять юных жителей Находки, которым исполнилось 14 лет, пригласили в городскую думу. Для чего - мы расскажем в понедельник.

- Такой серьезный сегодня, почему?

- Ой, когда позвонили, гордость взяла за сына!

- Избирали президента, и я первый раз пришла голосовать!

- Часть ответственности уже не на родителях моих будет, а ко мне перейдет.

- Пригласили, празднично!

- Боялась не так расписаться!

- Хранить его и показывать, когда надо.

- На душе гордость, что сын повзрослел!

- Рубашку нагладил, смотрю! Да, чтобы красивым быть!

А еще на этой неделе молодежь Находки получала ключи от квартир. «Вести: Приморье» стали первыми гостями их счастливых обладателей.

- Добро пожаловать в квартиру номер 3. Так, рассказывай, какие планы на квартиру, и что где будешь ставить!

- Новый год будешь здесь встречать или нет?

- Еще нет.

- А все уже проверил? Давай проверим, вода есть?

- Картошка, котлеты и салат.

- Ну, пожалуй, кровать и стол с компьютером!

- А такой вопрос, а кота?

- Кошка будет!

- После обучения планирую пойти на НСРЗ. - Это что такое? Это Находкинский судоремонтный завод! Я технолог сварочного производства.

Не пропустили мы и выездное совещание краевого министерства здравоохранения! Ситуация с коронавирусом в Приморье по-прежнему напряженная.

- До визита к врачу вы можете соблюдать три простых правила. Правило трех Ж. Первое - жидкость. До двух-трех литров в сутки. Второе - жаропонижающие. Парацетомол или ибупрофен при температуре выше 38 градусов. И третье Ж - побольше лежать на животе чтобы легкие легче дышали, они были расправлены и в них не развивалось воспаление.

- Почему нельзя пить бесконтрольно антибиотики? Потому что пневмония вирусная. А на вирус антибиотики не действуют. Почему и говорят со всех трибун, что мы имеем дело с фармацевтически не управляемой инфекцией!

В общем, нам есть, что рассказать о том, чем живет Находка. Поэтому до встречи в эфире программы «Вести: Приморье».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]