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«А завести не смогли»: двух подростков обвиняют в уголовном преступлении

«А завести не смогли»: двух подростков обвиняют в уголовном преступлении

Источник фото: pixabay.com

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух 15-летних подростков. Они подозреваются в совершении угона автомобиля, сообщают «Вести:Приморье».

По версии следствия, 7 октября 2020 года подозреваемые решили угнать автомобиль и покататься на нем. Увидев на парковке возле дома по улице Гагарина в городе Большой Камень автомобиль, проникли в него. Фигуранты переместили  автомобиль на несколько метров от места парковки, но так и не смогли завести.  

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливается причастность несовершеннолетних к другим преступлениям, отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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