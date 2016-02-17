Сегодня, 10:07
Грузовик въехал в легковушку на объездной трассе Владивостока
ДТП случилось на объездной трассе Владивостока.
По предварительной информации, грузовик въехал в стоящий Honda Fit, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.
О пострадавших не сообщается.
Видео - dpscontrol_125rus
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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