Названы сроки сдачи первой и второй очередей домов ЖСК «Остров» в Приморье

Обустройство инженерных сетей ЖСК «Остров» начал новый генподрядчик в поселке на острове Русском. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, дома высокой степени готовности планируется сдать в марте-апреле 2021 года. Об этом стало известно в ходе первого совещания с инициативной группой на строительной площадке под руководством губернатора Приморского края Олега Кожемяко во вторник, 15 декабря.

Как сообщил новый генеральный подрядчик – представитель компаний «СУ 107» Евгений Логвинов, в ближайшее время будут начаты работы по сетям на первом и пятом этапе строительства, чтобы закольцевать систему.

«Сейчас на площадке находится три единицы техники, еще 10 единиц будет перебазировано сюда до 20 декабря. Все работы по инженерным сетям планируется завершить к июню 2021 года», – проинформировал он.

Также в первую очередь будут проведены геодезические обследования домов. Объекты первой и второй очереди – в высокой степени готовности, их планируется доделать в течение двух месяцев.

Олег Кожемяко подчеркнул, что стройку важно начать уже в этом году, разработать помесячные планы-графики.

«Сейчас есть все возможности приступить к работе. Мы урегулировали все вопросы с “ДОМ.РФ” по перечислению денежных средств кооперативу. Первая сумма – почти 200 миллионов – уже поступила из федерального бюджета. Найден застройщик и заказчик, которые будут контролировать работы. Надеюсь, к 2022 году все 380 собственников получат ключи от долгожданных квартир, а в 2023 году будут выполнены все работы по благоустройству», – обозначил глава региона.

Он добавил, что приступить к работе сейчас стало возможным благодаря решению Президента РФ Владимира Путина о скорейшем направлении средств на достройку объектов. Первые участники кооператива должны получить заветные ключи уже в первом квартале 2021 года.

Также глава Приморья заявил, что подобные совещания на площадке теперь будут проходить еженедельно. Управляющий директор АО «ДОМ.РФ» по вопросам Дальнего Востока Александр Левинталь поддержал это решение Губернатора.

«Есть деньги, настрой, новый генеральный подрядчик, контакт с Правительством Приморского края. Будем работать оперативно», – добавил он.

Напомним, 1 октября Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поднял вопрос о необходимости завершения строительства на острове Русском домов ЖСК «Остров» на совещании с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Еще ранее было дано поручение Премьер-министра Михаила Мишустина направить 1,6 миллиарда рублей на решение этого вопроса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]