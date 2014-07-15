Названо время начала строительных работ на ЖСК «Остров»

Земляные работы на площадке первой очереди ЖСК «Остров» подрядчик планирует начать в первых числах января будущего года, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

"Сейчас на объекте работает 17 инженеров, которые изучают объемы земельных масс, проводят визуальный осмотр и уточнение дефектов по существующим домам", - доложил руководитель группы компаний ООО «СУ-107» Евгений Логвин в ходе совещания на объекте под руководством губернатора Приморья Олега Кожемяко в среду, 23 декабря.

«В целом проверено около 40 домов. Параллельно заключаем договоры на поставку стройматериалов, работаем с подрядчиками, подписываем договоры на инженерные сети», – уточнил Евгений Логвин.

С первых чисел января 2021 года строители приступят к земляным работам – в первую очередь проложат канализацию, затем приступят к проводке электросетей.

По его словам, особых сложностей у строителей не возникает, все вопросы решаются в рабочем порядке. До конца года АО «ДОМ.РФ» перечислит более миллиарда рублей на реализацию проекта – это подтвердил директор по Дальнему Востоку организации Александр Левинталь.

Основные работы по первой очереди планируется завершить к апрелю, в мае-июне – благоустроить прилегающие территории.

В ходе совещания Олег Кожемяко подчеркнул, что продолжит еженедельно контролировать ход работ на объекте.

«Пока нет опасений, что эти проекты, долгое время находившиеся без движения, не будут решены. Составлен понедельный график работ, получены денежные средства, есть понимание с подрядчиками, ресурсоснабжающими организациями. В следующем году по первой очереди, и, возможно, по второй люди получат свое жилье», – заявил Губернатор, добавив, что совместными усилиями полностью проект будет завершен в 2023 году.

Напомним, 1 октября Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поднял вопрос о необходимости завершения строительства на острове Русском домов ЖСК «Остров» на совещании с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Еще ранее было дано поручение Премьер-министра Михаила Мишустина направить 1,6 миллиарда рублей на решение этого вопроса. Приступить к работе сейчас стало возможным благодаря указанию Президента РФ Владимира Путина о скорейшем направлении средств на достройку объектов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]