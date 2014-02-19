Новые правила: Собственников зданий ждут «жесткие» проверки

С 1 января в России каждому объекту будут присваивать категорию пожарного риска, сообщают «Вести:Приморье». Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава МЧС Евгений Зиничев.

От этого будет зависеть частота проверок. "Принцип заключается в следующем — чем больше потенциальные риски, тем чаще проверки", — добавил министр.

По его словам, принципиальное нововведение заключается в том, что категория риска теперь будет присваиваться каждому объекту индивидуально.

"Таким образом, если раньше все больницы, школы, кинотеатры, торговые центры и так далее автоматически относились к одной группе риска, то теперь у каждого объекта будет своя группа, с учетом возможных негативных последствий пожара, противопожарного состояния и добросовестности собственника", — подчеркнул Зиничев.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Жителям Приморья придется согласиться с правилами, которые начнут действовать в ТЦ. Со следующего года на объектах с массовым пребыванием людей, например, торговых центрах, будут проводить тренировочные эвакуации вместе с посетителями.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]