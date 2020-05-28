Операторам техосмотра поставили условия

Индикаторы риска - это информация, размещенная в СМИ или интернете, о допущенных оператором техосмотра нарушениях. То есть ГИБДД будет мониторить деятельность этих организаций еще и в СМИ, а также - в интернете.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Российскую газету", первый индикатор - это, по сути, три продажи диагностических карт. Второй - несоответствие номеров агрегатов в диагностической карте тем, которые фигурируют в регистрационных документах. Для внеплановой проверки достаточно пяти таких фактов в течение года.

Также оператору достаточно будет пять раз превысить пропускную способность пункта ТО более чем на пять процентов, чтобы ему была назначена внеплановая проверка.

С 1 марта устанавливается пропускная способность каждого пункта техосмотра. При этом информационная система техосмотра ЕАИСТО, в которой будут оформляться диагностические карты, сама не даст оформить новый документ в случае превышения установленной способности. То есть если пропускная способность установлена в 100 машин, то в системе можно будет оформить 105 диагностических карт и ни одной больше. Поэтому непонятно, как пункты смогут превысить этот лимит.

Внеплановую проверку проведут и в том случае, если оператор в течение года пять раз нарушит порядок формирования графика предварительной записи на техосмотр автобусов. Напомним, что автобусы будут проходить ТО под контролем сотрудника ГИБДД в его присутствии. И эта процедура будет проводиться по предварительной записи.

Надо сказать, что по сравнению с проектом, который размещался для общественного обсуждения, документ несколько похудел. Например, из него ушел такой индикатор, как оформление диагностической карты не на ту машину, которая приехала на техосмотр, или на вовсе не идентифицированный автомобиль.

Все это поводы для внеплановых проверок при взаимодействии с оператором ТО. При их проведении может быть проведена контрольная закупка.

Но есть еще и формы контроля без взаимодействия с оператором. В основном они будут заключаться в мониторинге сайтов операторов. А проводиться будут по специальному заданию, которое будет даваться при подозрениях на торговлю диагностическими картами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]